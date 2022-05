Ronaldo o melhor de abril na Premier League

Cristiano Ronaldo, do Manchester United, foi eleito o melhor jogador do mês de abril da Liga inglesa de futebol, depois de ter marcado cinco golos durante esse período, anunciou esta quinta-feira a organização da prova.

O jogador de 37 anos leva 18 golos em 30 jogos esta época na Premier League e atingiu recentemente o 100.º tento na competição.

Em abril, o ‘capitão’ da seleção portuguesa, que já tinha sido eleito jogador do mês em setembro do ano passado, completou um ‘hat-trick’ frente ao Norwich e também marcou perante o Chelsea e o Arsenal.

Na corrida para o prémio de melhor de abril estavam também Bruno Fernandes, compatriota e colega de Ronaldo no Manchester United, o belga Kevin de Bruyne e o brasileiro Gabriel Jesus, ambos do Manchester City, assim como o sul-coreano Son, do Tottenham, e o brasileiro Bruno Guimarães, do Newcastle.

Nathan Collins (Burnley), Thiago (Liverpool) e Leandro Trossard (Brighton) também estavam na corrida à distinção.

