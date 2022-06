Ronaldo nomeado para melhor jogador da Premier League

Cristiano Ronaldo é um dos nomeados para o prémio da Associação de Futebolistas Profissionais (PFA) que distingue o melhor jogador do ano da Premier League.

Ronaldo integra o lote final de seis candidatos, juntamente com Harry Kane (Tottenham), o neerlandês Van Dijk (Liverpool), o belga Kevin de Bruyne (Manchester City), o egípcio Mo Salah (Liverpool) e o senegalês Sadio Mané (Liverpool).

De regresso ao Manchester United e ao futebol inglês, o avançado português de 37 anos assinou 18 golos em 30 jogos na Premier League e terminou a prova no terceiro lugar da lista de melhores marcadores, só atrás de Salah (23) e do sul-coreano Son (23), avançado do Tottenham que ficou de fora da lista de nomeados.

No prémio para melhor jogador jovem do ano, os candidatos são todos de nacionalidade inglesa, com Emile Smith-Rowe (Arsenal), Bukayo Saka (Arsenal), Connor Gallagher (Crystal Palace), Jacob Ramsey (Aston Villa), Phil Foden (Manchester City) e Reece James (Chelsea) a ‘lutarem’ pelo galardão.

A lista de vencedores da 49.ª edição dos prémios PFA será divulgada em 9 de junho.

