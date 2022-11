“Ronaldo no Sporting? Nem tudo passa por mim”

Rúben Amorim foi esta segunda-feira desafiado a comentar as últimas declarações Cristiano Ronaldo, que pode estar com um pé fora do Manchester United, e vincou que um possível regresso do português a Alvalade não depende apenas de si.

Em resposta aos repórteres da CMTV no pós-jogo entre Famalicão e Sporting, Rúben Amorim preferiu manter-se à margem da polémica, sublinhou o pedido de paz feito por Ronaldo para que possa decidir o seu futuro e destacou que nem todas as decisões passam por si, numa clara referência à transferência de Matheus Nunes no último defeso, que não teve a sua bênção.

Recorde-se que o capitão da seleção portuguesa foi acusado de forçar a saída dos red devils no início da temporada, sobretudo por ter falhado os jogos de preparação e por só se ter juntado aos colegas mais tarde.

Ainda esta segunda-feira foram divulgados excertos de uma entrevista que o madeirense concedeu ao jornalista Piers Morgan, da Talk TV, afirmando que se sentiu “traído” pelo emblema de Manchester e tecendo duras críticas ao treinador ten Hag, ao antigo técnico Rangnick e também ao artilheiro aposentado Wayne Rooney.