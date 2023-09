Ronaldo não joga com o Luxemburgo. Gonçalo Ramos será titular

O selecionador português Roberto Martinez anunciou que na segunda-feira, frente ao Luxemburgo, na sexta jornada do apuramento para o Euro2024 de futebol, Gonçalo Ramos vai ser titular, no lugar do capitão Cristiano Ronaldo, castigado.

“Ronaldo deu hoje tudo para chegar à vitória. Quando vi que ele viu o cartão amarelo, já sabia que não podia jogar contra o Luxemburgo. Temos opções para continuar a ganhar. Gonçalo Ramos vai ter a sua oportunidade para ajudar a equipa. Trabalhou muito bem durante a semana”, afirmou Roberto Martínez em conferência de imprensa.

O selecionador nacional falava aos jornalistas após o triunfo por 1-0 em Bratislava, já depois de na ‘flash-interview’ da RTP ter confirmado a titularidade de Gonçalo Ramos no lugar de Ronaldo.

“Temos de mostrar que outros jogadores podem ajudar a equipa. O Gonçalo Ramos vai ter essa oportunidade”, disse.

O capitão da seleção nacional leva cinco golos em cinco jogos na fase de apuramento para o próximo Europeu, mas vai falhar por castigo o encontro no Algarve depois de ter visto um cartão amarelo em Bratislava, aos 62 minutos.