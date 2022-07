Ronaldo não apareceu no treino do Manchester

Cristiano Ronaldo tem estado descontente com a relação que tem com o clube de Inglaterra. O avançado não está satisfeito com as novas contratações.

Na manhã desta segunda-feira, o capitão da seleção nacional não apareceu no treino. A imprensa inglesa alega que foi por “motivos familiares”, e que Cristiano vai ao treino mais tarde, como afirma o JN.

A ausência de Ronaldo tem um peso acrescido desde que o jogador pediu ao clube para sair, caso aparecesse uma proposta apelativa. O mesmo jornal revela que o madeirense “não sente a ambição no clube em se reforçar” para vencer títulos. Ainda não houve contratações e já algumas saídas foram confirmadas.

O Manchester United não pretende vender Cristiano, que é visto como uma peça fundamental da próxima época. Contudo, Jorge Mendes tem procurado quem queira o passe do vencedor de bolas de ouro.