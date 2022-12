Ronaldo é o melhor marcador de sempre a nível internacional

Cristiano Ronaldo foi esta segunda-feira confirmado pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) como o melhor marcador de sempre a nível internacional.

No ranking disponibilizado pela IFFHS, o capitão português lidera com 270 – 118 golos pela seleção das quinas e 152 ao serviço dos clubes que representou em provas internacionais. Messi, com 235, e Lewandowski, com 178, completam o top3.

Veja, em baixo a lista completa, encerrada com o português Eusébio em 27.º lugar.