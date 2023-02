Ronaldo e Cancelo nomeados para “onze” do ano

João Cancelo e Cristiano Ronaldo integram a lista de 26 candidatos ao melhor ‘onze’ de 2022 do Sindicato Internacional de Futebolistas Profissionais (FIFPro).

Os jogadores de mais de 60 países que integram a FIFPro, entre os quais Portugal, escolheram três guarda-redes, três defesas, três médios e três avançados para o melhor 11 do mundo de 2021/22, tendo em conta o desempenho desportivo entre 08 de agosto de 2021 e 18 de dezembro de 2022, resultando em 26 nomeados.

Cancelo, que saiu para os bávaros por empréstimo do Manchester City até final da época, e Ronaldo, que agora representa os sauditas do Al Nassr, juntam-se a nomes como o do brasileiro Neymar (Paris Saint-Germain), os franceses Kylian Mbappé (PSG) e Karim Benzema (Real Madrid), o norueguês Erling Haaland (Manchester City), o polaco Robert Lewandowski (FC Barcelona), o belga Kevin de Bruyne (Manchester City) ou o croata Luka Modric, do Real Madrid, clube com mais representantes.

O lote de nomeados da FIFPro, que apresenta pela primeira vez 26 futebolistas, contém três guarda-redes, oito defesas, oito médios e sete avançados mais votados, entre os quais se destacam Lionel Messi (PSG), Enzo Fernández, que deixou o Benfica para rumar ao Chelsea, e Emiliano Martínez (Aston Villa), três jogadores que se sagraram Campeões do Mundo ao serviço da Argentina, no Qatar, em dezembro último.

Já as grandes novidades recaem nos espanhóis Pedri e Gavi, do FC Barcelona, o uruguaio Fede Valverde, do Real Madrid, o marroquino Achraf Hakimi, do PSG, e o francês Theo Hernandez, do AC Milan.

Messi e Ronaldo são os jogadores que mais vezes apareceram no ‘onze’, ambos com quinze, mais quatro do que o espanhol Sérgio Ramos (PSG), enquanto Modric aspira ser um dos 11 jogadores mais votados pela sexta vez.

Face ao ‘onze’ do ano passado, o guarda-redes italiano Gianluigi Donnarumma, o austríaco David Alaba, os italianos Leonardo Bonucci e Jorginho, o português Rúben Dias e o francês N’Golo Kante não figuraram entre os candidatos.

O melhor ‘11’ da temporada 2021/22 será conhecido em 27 de fevereiro, na gala ‘The Best’, da FIFA, em Paris.