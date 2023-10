Ronaldo condenado no Irão… a 100 chicotadas

A aventura futebolística de Cristiano Ronaldo pelas “arábias” parece estar a correr de feição mas várias são as vezes que o jogador do Al-Nassr está no centro das atenções por aquilo que faz fora das quatro linhas. Desta vez, uma visita ao Irão valeu-lhe uma condenação de 100 chicotadas.

Segundo o Jornal de Notícias, CR7 foi acusado e condenado por adultério por ter agradecido um quadro oferecido pela artista iraniana Fatemeh Hamami – que tem uma paralisia corporal de 85% e que pinta com os pés -, com um abraço e um beijo no rosto.

Segundo as leis iranianas, este gesto é proibido e a penalização, por muito arcaica que possa parecer, são 100 chicotadas.

Recorde-se que Ronaldo – que esteve no Irão para jogar contra o Persepolis FC, na Liga dos Campeões Asiática -, tem uma relação assumida com Georgina Rodríguez mas o casamento entre ambos nunca foi confirmado.