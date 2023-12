Ronaldo chegou aos 1000 jogos por clubes

Cristiano Ronaldo atingiu esta terça-feira a marca de 1000 jogos disputados por clubes, ao entrar em campo no duelo que opôs o “seu” Al Nassr ao Al Ittihad.

O madeirense, que também é capitão da seleção nacional, começou a carreira enquanto profissional no Sporting, onde disputou 31 partidas, tendo seguido para o Manchester United, cuja camisola envergou oficialmente por 292 ocasiões entre 2003 e 2009. Mais tarde, assinou pelo Real Madrid, onde passou nove anos e onde participou em 438 jogos. Já em Itália, pela Juventus, participou em 134 jornadas. Em 2021/22, regressou a uma das casas onde foi feliz (Manchester), mas a experiência acabou por se revelar mais curta do que o inicialmente previsto – 54 partidas e uma saída conturbada. Agora, na Arábia Saudita, pelo Al Nassr, Ronaldo já foi a jogo 49 vezes e, feitas as contas, atingiu a marca de 1000 jogos por clubes na carreira.

Quanto a golos, são já 743, aos quais se adicionam os 128 que marcou pelos 205 jogos realizados pela seleção portuguesa.