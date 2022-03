Ronaldo cala os críticos com regresso ao trabalho

Depois de muita especulação sobre uma viagem a Portugal no seu avião particular, Cristiano Ronaldo voltou esta terça-feira aos treinos em Manchester, sendo que a imprensa local refere que foi “o primeiro a chegar” e também o último a abandonar o relvado.

Depois de ter participado nos últimos cinco jogos, acabou por ser muito criticado por não ter assistido nem apoiado os colegas de equipa no dérbi da cidade.

Com a derrota por 1-4, contra o Manchester City, a equipa de CR7 caiu para a quinta posição, já fora dos lugares que dão acesso à Liga dos Campeões.

O City tem agora uma vantagem no primeiro lugar de seis pontos, ao passo que o United, que vai jogar no sábado com o Tottenham, se voltar a perder arrisca-se a tombar mais dois lugares na classificação geral.