Ronaldo bisa no dia em que o Inter se sagrou campeão

A Juventus teve de suar muito para vencer, este domingo, em Udine por 2-1, jogo da 34.ª jornada da Serie A italiana.

Enorme desatenção defensiva do conjunto de Turim permitiu à Udinese inaugurar o marcador logo aos 10 minutos, pelo argentino Nahuel Molina, assistido por Rodrigo de Paul.

Na segunda parte, a vecchia signora reagiu e acabou, uma vez mais, por ser Cristiano Ronaldo a vestir a capa de herói.

Aos 85’, o avançado português restabeleceu o empate na marcação de uma grande penalidade e aos 89’ garantiu a vitória, respondendo de cabeça ao segundo poste a cruzamento de Adrien Rabiot.

Com este triunfo, a Juventus segura o 3.º lugar, agora em igualdade pontual (69) com a Atalanta, que está no 2.º lugar. A Udinese é 11.ª e tem 39 pontos. O Inter sagrou-se campeão este domingo.