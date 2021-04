Romenos queimam lixo para sobreviver

As autoridades romenas estão a tentar combater as queimadas ilegais de lixo que estão a enviar partículas poluentes para Bucareste. A curta distância da capital, residentes da aldeia de Vidra, onde não há eletricidade nem água corrente, queimam cabos, eletrodomésticos e antigos computadores para tentar recuperar metais com valor.

Octavian Berceanu, diretor da agência romena de proteção ambiental disse à Euronews:”É um grande problema, porque queimam cabos para recuperar o metal no interior. Isso faz muito fumo, com partículas que são transportadas pelo vento. E essas partículas chovem sobre Bucareste, destruindo a qualidade do ar na capital.”

Em Vidra, onde a assistência social é um conceito desconhecido, a pobreza é endémica e generalizada e, para a maioria dos residentes, o lixo dos outros é o único recurso para sobreviver.