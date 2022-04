Romeiros nos Estados Unidos?

Um grupo de 70 romeiros andou no passado sábado por algumas cidades do Massachusetts, nos EUA. New Bedford, Bristol e Pawtucket, no Rhode Island, receberam os Irmãos com os típicos trajes dos romeiros açorianos.

Os romeiros haviam partido cedo da igreja da Imaculada Conceição para a jornada a pé por muitas outras. “Há muita necessidade de oração porque há muita discórdia e muito ódio em vez da paz,” referiu António Pacheco, mestre da Romaria de New Bedford, natural de São Miguel, nos Açores, como refere o The Herald News.

“Rezamos pelos irmãos da Ucrânia, pela tristeza em que eles se encontram e que a Virgem os socorra,” acrescentou Pacheco. “Rezamos pela ilha de São Jorge, que está a sofrer como São Miguel sofreu quando nasceu esta tradição”, deixando claras as intenções da romaria.

Os romeiros representam uma antiga tradição açoriana, um momento religioso realizado em momentos onde haviam terramotos ou erupções vulcânicas. Também por causa da recente situação em São Jorge, a comunidade portuguesa reuniu-se para realizar a romaria quaresmal, de freguesia em freguesia.

No domingo de Ramos, que foi no passado dia 10, 50 romeiros passaram pelas ruas de Bristol. O mesmo aconteceu em Pawtucket, no estado de Rhode Island, com mais de 60 fiéis.

“Está tudo a correr uma maravilha e temos a companhia do nosso pastor,” referiu Jorge Alberto, também micaelense. “Que para o ano venham mais e nos acompanhem para a gente manter sempre a nossa fé, para ver se isto não acaba”.

Na sexta-feira santa, será por Fall River, no estado de Massachusetts, que passará a Romaria.