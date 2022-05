Romeiros açorianos homenageados em Toronto

Os 500 anos dos Romeiros de São Miguel serão retratados numa exposição de fotografia que será inaugurada na quinta-feira em Toronto, anunciou a organização.

De acordo numa nota à imprensa da Peach Gallery, que acolhe a exposição, numa colaboração com o festival de fotografia Scotiabank CONTACT, a mostra vai “explorar a peregrinação única dos Romeiros em 16 fotografias a preto e branco em metal”, apresentada por Joseph Amaral.

“Tudo começou em 2012, quando vi a primeira foto dos peregrinos, desde então estou fascinado pelos Romeiros, quer pelo ritmo da caminhada, às músicas que cantam no percurso e a total humildade e devoção visível nos seus rostos”, frisou o fotografo luso-canadiano.

A peregrinação anual dos Romeiros remonta a 1522, na sequência de um terramoto, que atingiu a ilha açoriana, tirando a vida a milhares de residentes, soterrando Vila Franca do Campo. Este desastre natural, levou a que os locais apelassem às forças divinas que os protegessem, tendo desta forma dando início aos Romeiros.

Durante oito dias na primavera, os Romeiros de São Miguel, circulam a ilha em grupos, caminhando do amanhecer até ao anoitecer, procurando abrigo em casas e igrejas ao longo do caminho.

“Alguns são Romeiros há anos, outros são filhos e netos de Romeiros. A tradição ainda está muito viva hoje. É tão humilde ver esta tradição continuar”, frisou Joseph Amaral.

O fotógrafo comercial especializado em fotografia editorial e corporativa é reconhecido pelas imagens a preto e branco e pelo use da luz.

A exposição estará patente na galeria localizada no terceiro andar do número 722 da College Street, em Toronto, de 05 a 29 de maio, de segunda a sexta-feira, das 10:00 às 18:00 locais. Aos sábados e domingos, a galeria abre as portas apenas por marcação.

A Peach Gallery foi fundada em 2012, por um grupo de empresários e colecionadores locais, com o objetivo de apresentar ao público uma mistura única de artistas locais e internacionais.

O CONTACT, é uma organização sem fins lucrativos que pretende promover a arte e a profissão de fotografia, através de um festival de fotografia em Toronto anual em maio.

Na edição de 2022 do certame, estão previstas mais de 140 exposições e instalações de arte ao ar livre de artistas canadianos e internacionais.

