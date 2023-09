Romaria d’Agonia foi um êxito também online

Mais de 1,5 milhões de pessoas, em todo o mundo, acompanharam os vários momentos da Romaria d’Agonia, em Viana do Castelo, através de conteúdos digitais disponibilizados através da Internet.

“Ano após anos, as pessoas, além de Portugal em vários países onde estão portugueses e não só, já se habituaram a acompanhar os pormenores da festa através da Internet. Podemos dizer que temos uma romaria para o público que nos visita digitalmente e, outra, presencialmente. Em ambos os casos os números não param de crescer”, destacou Manuel Vitorino, presidente da VianaFestas, entidade que organiza a Romaria de Nossa Senhora d’Agonia, citado numa nota enviadas às redações.

De acordo com os dados disponibilizados pelas próprias plataformas, “só a página oficial da romaria, contou com 380 mil visitas, que geraram 146 mil cliques, de 01 a 22 de agosto”.

A “consulta do cartaz oficial de 2023, com 252 mil visualizações e, do programa da festa com 287 mil visualizações lideraram as preferências”.

A ferramenta informática designada “Romaria n’Algibeira”, lançada este ano, pela primeira vez, pelos serviços técnicos da Câmara de Viana do Castelo, para divulgar em tempo real constrangimentos de trânsito na cidade, lugares de estacionamento, transportes e outras informações úteis envolvendo a festa, foi utilizada 25 mil vezes em 15 dias, até 22 de agosto.

“Continuamos a adicionar valor e conteúdos online todos os anos, porque sabemos que é uma área em que não podemos parar de inovar. Todos os anos é preciso reinventar e procurar novas formas de divulgação através da Internet, até porque são futuros visitantes que vão chegar, fisicamente, a Viana do Castelo”, acrescentou Manuel Vitorino, que é também vereador da Cultura na autarquia da capital do Alto Minho.

Na marca Somos todos Romaria, nas redes sociais, “que VianaFestas utiliza para promover, em permanência, a romaria foram este ano disponibilizados cerca de uma centena de conteúdos dedicados aos principais momentos, como a cobertura multimédia das sessões de fogo-de-artifício, concertos transmitidos em direto, bem como cortejos e desfiles”.

Entre 02 e 23 de agosto, “estes conteúdos foram consultados por 799.296 pessoas através do Facebook e, 222.685 na rede social Instagram”.

“Só em quatro dias, de 18 a 22 de agosto, 600 mil pessoas assistiram aos principais destaques da Romaria d’Agonia através do Facebook. Além, claro, de Portugal, estamos a falar de pessoas no Brasil, França, Espanha, Estados Unidos da América, Canadá ou Reino Unido, entre muitos outros. É uma verdadeira romaria também na Internet”, acrescentou.

O concerto do grupo “Sons do Minho”, inserido na programação oficial da romaria, contou com 80,9 mil pessoas a assistir no Facebook, enquanto o cortejo histórico etnográfico foi visto por 78,5 mil pessoas, os tapetes de sal da Ribeira por 71,5 mil pessoas e os espetáculos das bandas de música na cidade por 54,7 mil pessoas”.

No Instagram, “o desfile da Mordomia liderou, com 61,7 mil visualizações, seguindo-se a tradicional serenata de fogo-de-artifício no rio Lima, com 54 mil, entre outros conteúdos”.

“Como já vem acontecendo nos últimos anos, foram ainda disponibilizados álbuns fotográficos através das redes sociais, dedicados aos principais momentos da Romaria, em que os três mais vistos, sobre os Tapetes da Ribeira, a Serenata e o Desfile da Mordomia, chegaram a mais de 325 mil pessoas, apenas durante o período da festa”, refere a nota.

Em 2023, a Romaria d’Agonia decorreu entre 14 e 22 de agosto, este ano, pela primeira vez, durante nove dias.