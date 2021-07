Romana fala estrangeiro

As influências folk provenientes de leste numa fusão com a essência e profundidade do Fado numa sonoridade atual sem quaisquer constrangimentos ou concessões a pré conceitos.

Este é “Wah Baba” o tema que marca o regresso aos estúdios de gravação de Romana. Após uma pausa na visibilidade pública, Romana está de regresso e melhor que nunca.

A irreverência de sempre, a voz límpida, potente e avassaladora a que já nos habituou, surge melhor que nunca numa interpretação irrepreensível de uma canção que recria vários ambientes musicais.

“Wah baba” é um termo hindu de celebração espiritual e superação perante as adversidades, uma referência base na criação deste tema.

O experimentalismo sonoro com que somos confrontados com o tema “Wah Baba” é uma inovação musical que nos surpreende e vicia, demonstrando a versatilidade de uma intérprete de exceção.