Roma vence Belenenses em amigável

O Belenenses SAD perdeu esta quarta-feira por 3-1 com os italianos da Roma, treinados pelo português José Mourinho, em jogo de preparação para a temporada 2021/22, disputado no Estádio Municipal da Bela Vista, no Parchal.

O senegalês Alioune Ndour adiantou os ‘azuis’ aos 15 minutos, aproveitando um erro do guarda-redes internacional luso Rui Patrício, só que os romanos repuseram o empate logo de seguida, aos 20, com uma finalização do goleador bósnio Edin Dzeko à boca da baliza.

No segundo tempo, Nicolò Zaniolo operou a reviravolta da Roma, aos 56 minutos, antes de o espanhol Borja Mayoral aumentar a contagem, aos 85, e sentenciar o triunfo dos ‘giallorossi’ no último encontro de preparação realizado no Algarve, após empates com FC Porto (1-1) e Sevilha (0-0).

Este jogo marcou o final da pré-época do Belenenses SAD, que no domingo se estreia na I Liga, diante do FC Porto, no Estádio do Dragão.