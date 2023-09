Roma de Mourinho volta a perder

A Roma, treinada pelo português José Mourinho, teve em Génova uma das piores noites dos últimos tempos, sendo ‘humilhada’ por 4-1 na sexta jornada da Liga italiana.

Os promovidos genoveses não tiveram ‘pena nenhuma’ da equipa da loba, tiraram bom partido dos erros da defesa adversária e até podiam ter vencido por mais.

Os romanos caem para o 16.º lugar, com cinco pontos, dois acima da linha de descida, enquanto o Génova sobe a 11.º, com sete pontos.

Pela terceira vez, Mourinho perdeu esta época para o campeonato. Metade dos jogos o português terminou-os com derrota, no pior arranque de sempre do treinador português.

Rui Patrício foi o guarda-redes do Roma e logo aos cinco minutos viu-se surpreendido por um ‘tiro’ de Albert Gudmundsson.

Aos 22, Cristante empatou e então acreditava-se que os visitantes iam lutar pela vitória.

Mas o Génova adiantou-se de novo, pouco antes do intervalo, com um belo entendimento de Gudmundsson e Morten Thorsby, concluído em ‘semivólei’ por Mateo Retegui.

A Roma assegurou depois o domínio a meio campo, mas deu demasiados espaços na defesa, que Thorsby (74) e Junior Messias (81) aproveitaram para dar ‘peso’ ao resultado.

O ‘desconforto’ do lado romano era por demais evidente, no estádio Luigi-Ferraris: Francesco Totti, lenda do futebol romano, presente nos lugares de honra, abandonou o estádio após o quarto golo dos locais.

A equipa de Mourinho está já a 10 pontos do líder Inter e somente dois pontos acima dos lugares de descida.

Nos outros encontros do dia registaram-se empates: 0-0 na receção do Monza (com Dany Mota) ao Bolonha, e 1-1 na partida entre Frosinone e Fiorentina.