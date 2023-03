Roma de Mourinho vence Juventus e sobe ao quarto lugar

A Roma, do treinador português José Mourinho e do guarda-redes Rui Patrício, venceu hoje em casa por 1-0 a Juventus, para a 25.ª jornada da Liga italiana de futebol, liderada pelo Nápoles, e ascendeu ao quarto lugar.

Para reentrar nos lugares que dão acesso ao apuramento para a Liga dos Campeões, a Roma beneficiou ainda da derrota do AC Milan em casa da Fiorentina (2-1), no sábado, que provocou a queda da equipa milanesa para o quinto posto.

Numa partida equilibrada e com poucas oportunidades de perigo, em que ambas as equipas posicionaram as suas peças de forma a não conceder espaços, o único golo foi marcado por Gianluca Mancini (1-0), aos 53 minutos, com um potente remate de fora da área.

O argentino Paulo Dybala deu o primeira sinal de perigo para a baliza da Juventus aos 27 minutos, mas ainda antes do intervalo foi Manuel Locatelli, aos 41 minutos, e o francês Adrien Rabiot, aos 44, a testar o guarda-redes Rui Patrício.

Mancini fez o único golo do encontro aos 53 minutos, desfazendo um nulo que teimava em permanecer no Estádio Olímpico, e logo depois foi a vez do colombiano Juan Cuadrado cobrar um livre direto ao poste esquerdo da baliza da Roma.

A baliza de Rui Patrício voltou a estar em perigo já perto do final do encontro, num remate do argentino Ángel Di Maria, aos 75 minutos, num desvio para o poste de Mancini, aos 82, que quase dava autogolo, e numa tentativa de Danilo, aos 90+8.

A Juventus viveu ainda um momento caricato com a expulsão de Moise Kean, aos 90 minutos, com um cartão vermelho direto após agressão a Mancini, menos de um minuto após ter sido lançado no jogo pelo treinador Massimiliano Allegri.

A Roma ascendeu à quarta posição, com 47 pontos, em igualdade pontual com o AC Milan, quinto, enquanto a Juventus caiu para o oitavo lugar, com os mesmos 35 pontos do Bolonha, sétimo, que na segunda-feira se desloca a casa do Torino.

O Inter Milão, adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, venceu em casa o Lecce, por 2-0, e segue na segunda posição a 15 pontos do líder Nápoles, que na sexta-feira perdeu em casa com a Lazio (1-0).

O primeiro golo do encontro foi marcado pelo arménio Henrikh Mkhitaryan (1-0), aos 29 minutos, na finalização de um rápido lance de contra-ataque conduzido pelo alemão Robin Gosens e que contou ainda com a colaboração de Nicòlo Barella.

O Inter Milão, que vinha de uma derrota em casa do Bolonha (1-0), aumentou a vantagem para 2-0 por Lautaro Martínez, aos 53 minutos, num lance em que o argentino contou com a assistência do neerlandês Denzel Dumfries.

Tirando partido da derrota do líder Nápoles em casa frente à Lazio (1-0), na sexta-feira, o Inter Milão, que ocupa a segunda posição da tabela classificativa, agora com 50 pontos, reduziu para 15 a diferença para o comandante da Série A.

A formação milanesa manteve ainda em dois pontos a vantagem para a Lazio, terceira classificada, com 48 pontos, enquanto o Lecce, que somou a segunda derrota consecutiva no campeonato, ocupa a 15.ª posição, com 27 pontos.

O Inter Milão defronta o FC Porto em 14 de março, no Estádio do Dragão, em jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, que pende favoravelmente para a equipa italiana, após o triunfo por 1-0 no Giuseppe Meazza.

Na luta pela permanência, Sampdoria e Salernitana – equipa orientada pelo português Paulo Sousa – e Spezia e Verona empataram sem golos, atrasando-se mutuamente nos seus objetivos.

A Sampdoria somou frente à Salernitana o seu nono jogo sem vencer na Série A (seis derrotas e três empates), e permanece na 20.ª e última posição, com 12 pontos.

A Salernitana somou o quarto ponto sob a liderança de Paulo Sousa, após a derrota com a Lazio (2-0) e a vitória na receção ao Monza (3-0), e segue na 16.ª posição, com 25 pontos, com sete de vantagem sobre o Verona (18.º), que é o primeiro clube abaixo da linha de permanência.

Spezia, que não vence há sete jogos, e Verona, que vinha de duas derrotas, também empataram 0-0, atrasando-se na fuga aos lugares de despromoção, e seguem na 17.ª, com 21 pontos, e 18.ª, com 18, respetivamente.