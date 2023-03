Roma de Mourinho nos quartos da Liga Europa

Depois da vitória na primeira mão (2-0), a Roma, com Rui Patrício a titular, foi empatar a zero, esta quinta-feira, ao terreno do Real Sociedad (0-0) pelo que fechou a qualificação para os quartos de final da Liga Europa.

Durante a primeira parte a Real Sociedad não conseguiu colocar Rui Patrício em apuros devido ao excelente trabalho defensivo da equipa de Mourinho, que nos descontos chegou mesmo ao golo, mas o VAR anulou por mão na bola de Smalling.

Na etapa complementar, a equipa espanhola foi mais ofensiva e pressionou muito mais o emblema italiano, mas não conseguiu encontrar brechas para bater o guarda-redes português e dar a volta à eliminatória.