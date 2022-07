Roma de Mourinho derrota Portimonense

O Portimonense sofreu a segunda derrota na pré-época, ao perder por 2-0 com a Roma, orientada por José Mourinho, em jogo de preparação para a I Liga de futebol, disputado em Albufeira.

Os golos de Filippo Tripi (27 minutos) e Nicolò Zaniolo (71) evidenciaram a maior qualidade dos italianos, que até podiam ter marcado mais – Tammy Abraham falhou um penálti perto do fim -, perante um Portimonense sem grande resposta para o adversário.

Paulo Sérgio chamou dois reforços ao ‘onze’ – o lateral esquerdo Seck e o ponta de lança Yago -, testando, pela primeira vez na pré-época, um sistema com três centrais (3x4x3), semelhante ao utilizado pela Roma, em que o internacional português Rui Patrício foi titular.

A equipa algarvia, que vinha de uma derrota com o Mónaco (2-0) e um empate com o Birmingham (1-1), até nem entrou mal, mostrou-se agressiva, a tentar equilibrar frente a um adversário mais poderoso, e até dispôs da primeira grande oportunidade, num remate de Anderson Oliveira cortado por Mancini (11 minutos).

Mas, aos poucos, os italianos assumiram o ascendente, com El Shaarawy (16) e Pellegrini (23) a ameaçarem o golo, que surgiu aos 27, na sequência de canto: o guardião Nakamura ‘sacudiu’ para trás, zona onde estava Tripi, que dominou e rematou forte para dentro da baliza.

O conjunto de José Mourinho continuou a dominar – Cristante cabeceou após canto e Nakamura evitou o segundo, aos 32 -, enquanto o Portimonense, mais passivo nesta fase, só ameaçou num remate de Welinton Júnior por cima (42).

No segundo tempo, a Roma trocou todo o ‘onze’, enquanto o Portimonense fez cinco mexidas, com o médio Klinsmahn a fazer a sua estreia.

O ascendente italiano não mudou, com Zaniolo, de longe o melhor em campo, a atirar à barra (60) antes de aumentar a vantagem na ‘cara’ de Nakamura, após ganhar o duelo individual com Pedrão (71).

Os algarvios só criaram perigo num livre direto de Luquinha que passou muito perto do poste esquerdo da baliza do ex-guarda-redes do Benfica Mile Svilar (85).

Pouco depois (87), a Roma desperdiçou uma grande penalidade, por mão de Pedro Sá, com Tammy Abraham a atirar por cima, e, nos descontos, Nakamura salvou novo lance perigoso de Zaniolo.

O Portimonense, que se estreia na I Liga no fim de semana de 06 e 07 de agosto, com a receção ao Boavista, volta a jogar na próxima quarta-feira, frente ao Sporting, em encontro à porta fechada no hotel onde os ‘leões’ estão a estagiar.