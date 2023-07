Roma de Mourinho derrota Estrela da Amadora

O Estrela da Amadora, recém-promovido à I Liga portuguesa de futebol, saiu derrotado por 4-0 pelos italianos da Roma, treinados por José Mourinho, num duelo particular realizado no Estádio Municipal de Albufeira.

Dybala ‘bisou’ na partida na conclusão da primeira parte, aos 42 e 44 minutos, com o triunfo a ser ampliado no segundo tempo, através de Llorente, aos 72, e Bove, aos 75.

O conjunto ‘tricolor’ apresentou um ‘onze’ inicial com Bruno Brígido na baliza, Gaspar, Miguel Lopes e Mansur a comporem o trio de centrais, Jean Felipe e João Reis nas alas, Aloísio e Vitó no ‘miolo’ e Régis, Ronald Pereira e Ronaldo Tavares na frente de ataque, tendo entrado Hevertton Santos, Lucas Rafael, Keliano, Léo Cordeiro, Léo Jabá e Kikas.

A contrariar o ‘3-4-3’ do Estrela da Amadora, José Mourinho apostou num ‘3-5-2’, com Svilar, Ibañez, Smalling, Ndicka, Kristensen, Cristante, Aouar, Pellegrini, Zalewski, Dybala e El Shaarawy a iniciar, tendo jogado ainda, durante a segunda parte, Rui Patrício, Boer, Karsdorp, Celik, Spinazzola, Mancini, Llorente, Pagano, Bove, Pisilli, Matic e Belotti.

O duelo de pré-temporada decorreu num ritmo ‘morno’, sem grande intensidade, com a Roma a controlar, como expectável, as incidências da partida, e Dybala desperdiçou o golo inaugural aos seis minutos, a surgir solto perante a baliza, mas a acertar no poste.

Contudo, o atual campeão do mundo pela seleção argentina voltou a aparecer, agora em grande plano, no final da primeira parte, com dois golos de rajada: o primeiro, aos 42 minutos, a aproveitar um mau atraso de Miguel Lopes, ‘picando’ a bola, com muita classe, por cima de Bruno Brígido, semelhante ao que fez aos 44, numa grande jogada.

No segundo tempo, a Roma foi alterando aos poucos todo o seu ‘onze’ inicial, ao passo que o Estrela da Amadora manteve a estrutura até aos 70 minutos, com as primeiras alterações a coincidirem com os restantes golos da Roma, por Llorente (72) e Bove (75).

Llorente combinou de forma perfeita com Belotti e atirou rasteiro sem grande hipótese para Bruno Brígido, enquanto Bove limitou-se a encostar um cruzamento rasteiro pela esquerda de Pagano, quebrando qualquer reação amadorense, que nunca viria a surgir.

O Estrela da Amadora estreia-se na I Liga portuguesa de futebol com uma receção ao Vitória de Guimarães, às 18:00 de dia 13 de agosto, enquanto a Roma vai iniciar o campeonato italiano a receber a Salernitana, a partir das 17:30 do dia 20 de agosto.