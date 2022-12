Rodrigo Lopes nono no Grand Slam de Tóquio

O judoca português Rodrigo Lopes somou uma vitória e uma derrota na categoria de -60kg do Grand Slam de Tóquio, no Japão, fechando a sua participação no nono lugar, como Anri Egutidze (-90 kg) no sábado.

No Grupo B, Rodrigo Lopes começou por bater Toyly Myradov, do Turquemenistão, após acumulação de shidos por parte do atleta asiático.

Depois, encontrou o sul-coreano Harim Lee, 14.º do ‘ranking’ e medalha de ouro no Grande Prémio de Portugal de 2022, no que foi o terceiro embate entre ambos este ano e, como nos anteriores, o judoca luso perdeu, por dois waza-aris.

O Grand Slam de Tóquio realizou-se este fim de semana na capital japonesa, com a participação de 345 atletas, em representação de 59 países, entre os quais Portugal, que competiu apenas com dois judocas.

Enri Egutidze e Rodrigo Lopes vão agora integrar o estágio internacional que a seleção lusa vai realizar em terras nipónicas, de segunda-feira a sábado (05 a 10 de dezembro).