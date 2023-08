Rodrigo Conceição vem jogar para Zurique

O futebolista Rodrigo Conceição assinou pelo FC Zurique, com o clube suíço a comunicar a chegada do defesa, poucas horas depois de o jogador anunciar também a saída do FC Porto.

“O FC Zurique reforçou a posição de defesa direito com Rodrigo Conceição, de 23 anos. Filho do antigo internacional português e atual treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, que se transfere para o FCZ com efeito imediato”, indicou o clube, sem especificar a duração do contrato.

Rodrigo Conceição chega ao oitavo classificado do último campeonato suíço depois de ter feito grande parte da formação no Benfica, clube no qual chegou à equipa B e do qual saiu para o FC Porto em 2020/21, sendo inicialmente cedido ao Moreirense, até regressar ao ‘Dragão’ na última temporada.