Rodrigo Areias, Tiago Guedes e Costa Amarante no festival de Roterdão

Três longas-metragens portuguesas fazem a sua estreia no Festival de Cinema de Roterdão.

Os três filmes portugueses fazem parte da programação oficial do festival, que teve início nesta quinta-feira e se prolonga até 4 de fevereiro.

Tiago Guedes, depois de “Restos do Vento” e “A Herdade”, apresenta “Diálogos depois do Fim — Cinco Encontros“, uma montagem exclusiva para o festival de um projecto que adapta textos de Cesare Pavese (primeira de três exibições nesta sexta-feira, 26, às 17h15).

Rodrigo Areias, autor de uma dezena de longas e produtor de Edgar Pêra ou Ana Rocha de Sousa, estreia “O Pior Homem de Londres“, com Albano Jerónimo no papel de uma figura polémica na Londres do século XIX (a primeira de quatro projeções tem lugar este domingo, 28, às 19h15).

Diogo Costa Amarante, vencedor do Urso de Ouro das Curtas em Berlim por Cidade Pequena, revela a sua primeira longa, “Estamos no Ar” (a primeira de três exibições é na segunda-feira, 29, às 16h30).