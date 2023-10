Rock in Rio Lisboa será no parque que acolheu a JMJ

O próximo festival Rock in Rio Lisboa, marcado para junho de 2024, vai transitar do Parque da Bela Vista para o Parque Tejo Trancão, que acolheu este ano a Jornada Mundial da Juventude.

A 10.ª edição do Rock in Rio Lisboa, que assinala os 20 anos da presença deste festival brasileiro em Portugal, está marcada para os dias 15, 16, 22 e 23 de junho de 2024 e o primeiro artista confirmado é o britânico Ed Sheeran, avançou a organização.

Em conferência de imprensa, a diretora do festival, Roberta Medina, explicou que o Rock in Rio Lisboa acontecerá no Parque Tejo a convite do presidente da câmara de Lisboa, Carlos Moedas, para celebrar os 20 anos do evento em Portugal.

Segundo Roberta Medina, o festival acontece no recinto da JMJ com a contrapartida de que o prado do Parque da Bela Vista seja revitalizado.

“Damos um ano de folga ao parque”, disse Roberta Medina.

No Parque Tejo, o festival Rock in Rio Lisboa terá a mesma capacidade do Parque da Bela Vista, para 80 mil pessoas, mas a área total será maior, para acomodar cinco palcos – incluindo o polémico palco da JMJ – e área de entretenimento.

Robert Medina disse que, no final do Rock in Rio Lisboa, a cidade ficará com dois parques para eventos.

“O Rock in Rio e a câmara têm o compromisso de deixar os dois terrenos melhor e mais bem preparados. Vamos deixar sombras permanentes”, disse.

Na mesma conferência de imprensa, Carlos Moedas disse que a realização do festival responde ao que tinha prometido de ter grandes eventos naquele espaço.

“O que o Rock in Rio fez pela cidade é absolutamente incrível. Eu tinha de conseguir trazer o evento que tem mais significado para Lisboa”, disse Moedas.

O palco da JMJ será o palco All, ao lado do qual será colocado o Palco Mundo, considerado o maior do festival.

O Rock in Rio Lisboa realizou-se pela primeira vez em 2004, no Parque da Bela Vista, um terreno arborizado, com um anfiteatro natural, onde foi erguida a “Cidade do Rock”. Desde então tem acontecido de dois em dois anos, excetuando em 2020 devido à pandemia da covid-19.

Em junho passado, quando foram divulgadas as datas da 10.ª edição, a organização falou no regresso ao Parque da Bela Vista, mas hoje foi anunciado, em conferência de imprensa, que a “Cidade do Rock” será montada no Parque Tejo Trancão, um dos recintos que acolheu em agosto a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), e que fica situado na zona norte do Parque das Nações.

No Parque Tejo Trancão, cuja área é repartida entre os municípios de Loures e de Lisboa, foi construído um ‘palco-altar’ para a JMJ, que esteve envolto em polémica devido ao investimento municipal inicialmente previsto de 4,2 milhões de euros, e que acabou depois reduzido para 2,9 milhões de euros.

Durante a JMJ, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, disse, em declarações à RTP, que o ‘altar-palco’ seria utilizado, “no futuro, para ‘shows’, para tudo aquilo que sejam grandes eventos”.

Em setembro, a zona de Loures do parque acolheu a Semana Académica de Lisboa, que estava marcada entre os dias 22 e 30, mas acabou por ser interrompida no dia 26 e adiada para maio de 2024.

Na altura em que a organização anunciou o adiamento, fonte da Câmara Municipal de Loures disse à Lusa que “não houve conversações” para que em maio de 2024 o evento tenha lugar, e que as obras previstas no local para a construção do futuro parque verde “inviabilizaria a realização do evento”.

Em 2022, o festival Rock in Rio Lisboa contou com cerca de 287 mil pessoas em quatro dias de concertos, segundo contas da organização.