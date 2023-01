Roberto Martínez a caminho da seleção portuguesa

Sem treinador desde a saída de Fernando Santos, a seleção poderá ter no seu comando por Roberto Martínez.

O jornal britânico The Athletic foi o primeiro a divulgar a informação no sábado, mas os meios de comunicação belgas já confirmam haver um acordo oral entre o antigo selecionador da Bélgica e a Federação Portuguesa de Futebol.

Martínez, de 49 anos, está livre de qualquer contrato depois de deixar a Bélgica após os maus resultados no Qatar.

Há seis anos à frente da seleção belga, o espanhol acabou o seu mandato com uma inesperada eliminação na primeira fase do Mundial, aliada a uma insolúvel crise interna nos “diabos vermelhos”.

O seu primeiro posto de treinador foi no Swansea City, de Inglaterra, onde Martínez levou o clube ao título da terceira divisão inglesa, apesar de só o ter comandado meia temporada. Na temporada seguinte, conseguiu levar o clube para a elite do futebol inglês.

Martínez foi depois treinador do Wigan, firmando um contrato de três anos, por um valor de um milhão e meio de libras.

Em 2013 levantou o seu primeiro troféu como treinador de futebol , e o primeiro título da história do Wigan Athletic, numa final da FA Cup, vencendo por uma bola a zero o Manchester City no lendário Wembley.

Continuou em Inglaterra ao serviço do Everton, substituindo o lendário treinador dos “toffees, David Moyes, contratado pelo Manchester United.

Foi anunciado em 3 de agosto de 2016 como novo treinador da seleção belga de futebol que deixou em novembro de 2022.