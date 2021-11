Rivalidade entre jogadoras do PSG pode ser outra coisa totalmente diferente

Na madrugada de 4 de novembro, depois de um jantar de equipa, Aminata Diallo estava a dar boleia para casa a Kheira Hamraoui (na foto acima), de quem é colega de equipa no PSG, quando dois homens puxaram a segunda e a atacaram com barras de ferro nas pernas, causando-lhe vários ferimentos.

Num primeiro momento, suspeitou-se que o ataque teria sido encomendado por Diallo para ser titular num jogo da Liga dos Campeões, diante do Real Madrid, já que as duas atletas são centrocampistas. Aminata foi detida por 36 horas para ser interrogada mas acabou por ser libertada sem qualquer acusação, tendo lamentado, através do advogado, “a encenação totalmente artificial de uma rivalidade”.

Agora, o caso ganha novos contornos. Depois de o “L’Équipe” ter avançado, no sábado, que a agressão se deveu a razões pessoais e não desportivas – a polícia francesa terá intercetado as chamadas telefónicas recebidas por Hamraoui dias antes do ataque e algumas delas terão sido feitas por um alegado ex-namorado, com quem teve uma relação durante três anos, quando ainda jogava no Barcelona, que terá dito que a jogadora do PSG lhe “estragou a vida” e que iria vingar-se – o “Le Monde” desta segunda-feira avança mesmo com um nome: o ex-atleta Eric Abidal.

Segundo a publicação, o antigo internacional francês, que manteve uma relação com Kheira Hamraoui entre 2018 e 2020, pode estar envolvido no ataque, juntamente com a mulher, uma vez que os investigadores do caso concluíram que o cartão do telemóvel da jogadora está no nome de Abidal. Uma fonte do Ministério Público francês disse ao jornal que “serão ouvidos brevemente” e o “Le Monde” também garante que, durante as agressões, os dois homens terão perguntado “agora andamos a dormir com homens casados?”, frase que as duas atletas referiram nos respetivos interrogatórios.

Eric Abidal, ex-jogador de 42 anos, representou o Mónaco, Lille, Lyon, Barcelona e Olympiacos, clube no qual terminou a carreira, em 2015. Depois, desempenhou funções de diretor desportivo no Barcelona, entre 2018 e 2020, período que coincidiu com a relação que manteve com Kheira Hamraoui, quando a atleta jogava no clube catalão, no qual conquistou duas ligas espanholas.