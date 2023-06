Rita Rocha integra trilha sonora de Rabo de Peixe

“Into The Void“, de Rita Rocha, integra a trilha sonora da nova série portuguesa da Netflix, Rabo de Peixe.

A música que Rita Rocha interpreta foi escrita por Pedro Marques, autor da banda sonora, com exceção do tema de abertura, que foi escrito por Pedro Macedo Camacho.

Rita Rocha recebeu recentemente o prémio “Escolha do Público” nos IPMA Awards, nos Estados Unidos e é a artista portuguesa com mais ai play de rádio esta semana com a música “Outros Planos“, sublinha a agência da cantora.

Nos dias 15 e 17 de junho vai apresentar o seu EP de estreia, “A Miúda do 319”, no Teatro Sá da Bandeira, no Porto, e no Cineteatro Capitólio, em Lisboa.

Os concertos de apresentação do EP vão contar com a participação especial de Carolina Deslandes, Bárbara Tinoco e AGIR.