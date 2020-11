Rita Redshoes quer a sua ajuda para um novo podcast

Numa clara alusão ao livro “Sonhos de Uma Rapariga Quase Normal”, que editou em 2015, Rita Redshoes estreia a 3 de dezembro, na Rádio Comercial, o podcast “Sonhos de Pessoas Quase Normais”.

“Vou contar-vos e sonorizar os meus sonhos alucinados mas gostava muito de fazer o mesmo aos vossos”, avança a cantautora que sugere a partilha dos sonhos mais ou menos surrealistas do seu público durante o mês de novembro para o e-mail: sonhosquasenormais@radiocomercial.iol.pt.

Paralelamente, Rita Redshoes viu o livro “Rita e a Floresta dos Legumes” chegar à sua 4.ª edição. Trata-se de um projeto pedagógico que a artista desenvolveu em parceria com a Betweien e que se destina sobretudo a alunos das escolas do Ensino Pré-Escolar e 1.º Ciclo de Escolaridades com vista a incentivar as crianças a terem uma alimentação saudável.

Acompanhada por uma atriz, Rita Redshoes já percorreu dezenas de escolas de todo o país para apresentar ao vivo as canções que escreveu para a história do livro e atualmente continua a fazê-lo mas à distância, via Zoom.

“O Amor Não É Razão” e “Contigo É Pra Perder” (com Camané) são os dois singles mais recentes de Rita Redshoes, que farão parte do seu aguardado novo longa-duração, o quinto da sua carreira.

Com quatro discos editados, “Golden Era” (2008), “Lights & Darks” (2010), “Life is a Second of Love” (2014) e “Her” (2016), Rita Redshoes estreou-se a solo em 2008 nos Atomic Bees e, enquanto autora e intérprete, tem somado colaborações com David Fonseca, The Legendary Tigerman, Noiserv, GNR ou Fernando Tordo. Tem ainda colaborado em inúmeras bandas sonoras premiadas para teatro e cinema, tendo, inclusivamente, discos editados nesta área.