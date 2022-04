Rita Redshoes lança novo livro infantil

O novo álbum “Lado Bom” acaba de sair mas na Casa da Criatividade de São João da Madeira a 6 de Maio, Rita Redshoes lança o terceiro livro da sua autoria “Rita e a Aventura Feliz”.

A multi-talentosa Rita Redshoes traz-nos um novo livro infantil que evoca, em nome do equilíbrio, o exercício, a alimentação e a emoção. “Rita e a Aventura Feliz” é um novo projeto pedagógico que luta contra a “desumana tirania da magreza” e visa sensibilizar para a prática de exercício físico e abordar as problemáticas de saúde mental.

“Quanto mais cedo a criança estiver desperta para a sua saúde mental e física, melhor será o seu futuro.”. Através deste livro infantil, com temas musicados pela própria, Rita Redshoes pretende combater estereótipos e ensinar a gestão de emoções no desenvolvimento dos mais novos, em particular, a alunos do pré-escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico.

O livro “Rita e a Aventura Feliz” já se encontra disponível aqui.