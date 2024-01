Rita Matos inaugura exposição artística em Berlim

Por ocasião da Berlinale 2024, o Camões Berlim apresenta Change of Scene(ry), uma exposição multiforme sobre a reinvenção da relação iconográfica do Homem com a paisagem no cinema português da segunda metade do séc. XX, em oposição à política do espírito do Estado Novo.

A obra consiste numa instalação multimédia que se faz rodear de frames de filmes e fotografias originais do arquivo pessoal de Jean Loup Passek, cartazes de cinema de época e lentes de lanterna mágica, e resulta de uma renovada parceria entre o Camões Berlim e o Museu de Cinema Jean-Loup Passek, em Melgaço que, por sua vez, tem origem numa residência artística de Rita Matos nesta instituição museológica.

A inauguração tem lugar no dia 30 de janeiro, entre as 18h00 e as 20h00, no Kunstraum Botschaft, na presença da artista. Durante as semanas em que estará patente, coincidentes com realização do 74.º Festival Internacional de Cinema de Berlim, a exposição servirá, também, de cenário a um programa público com cineastas portugueses, que oportunamente será divulgado.

Change of Scene(ry) pode ser visitada até ao dia 26 de fevereiro.

Rita de Matos nasceu Lisboa em 1996. Licenciou-se em Pintura na Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa (FBAUL) em 2018 e frequenta atualmente o ano final do M.A. de Freie Kunst (Belas-Artes) na Universidade de Artes Visuais de Braunschweig (HBK), com as Professoras Candice Breitz, Eli Cortiñas e Kerstin Honeit.

A sua prática artística baseia-se em processos colaborativos e participativos enquanto estratégias de denúncia e subversão de dinâmicas sociais de exclusão, que resultam tanto em instalações audiovisuais como no espaço público.

Conta com participações em exposições no European Media Arts Festival, na Berlinische Galerie, e no Salon Akademii de Varsóvia (enquanto artista residente), bem como na Bethanien e na Kunstsaele Berlin, entre outros.

Trabalhou ao abrigo de vários programas para bolseiros de instituições como a Fundação Calouste Gulbenkian (Bolsa de Formação no Estrangeiro), a Gwaertler Stiftung, a Braunschweigische Stiftung e a Dr. Buhmann Stiftung.

Foi Finalista de Prémio Paula Rego 2017 e encontra-se presente nos acervos do Instituto Camões e da FBAUL.