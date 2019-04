Rita Joana e a nostalgia mexicana

A autora e compositora coimbrã Rita Joana acaba de lançar o disco El Cine. Trata-se de um trabalho dedicado à música mexicana inspirado pela estética musical e cinematográfica das vedetas mexicanas dos anos 40 e 60.

Partindo da mescla fantasista criada por este universo, Rita Joana, propõe uma revisitação de canções sobejamente conhecidas como “Malagueña Salerosa” e “La media Vuelta” e outras mais obscuras para o público português. Para tal rodeou-se de músicos experientes e conhecedores dos ritmos em questão.



Luanda Cozetti, compositora e intérprete dos Couple Coffe acompanhou todo o processo, e deu voz à única canção em português do álbum, “A vingança de Sara Montiel”. O brasileiro Nilson Dourado surge como guitarrista, produtor e arranjista. É no arranjo arquitetado pelo brasileiro para o tema “La Noche de Tu Partida” que surge a participação de Miguel Mira.

Por sua vez Miguel Calhaz traz um toque de jazz ao disco com a sua participação no tema “Malagueña Salerosa”, que tem a peculiaridade de ter sido gravado em direto. Susana Travassos, uma voz conhecida e respeitada da América do Sul também acedeu ao pedido para participar no El Cine. Já a voz de Celina da Piedade, conhecida do grande público quer pelo seu trabalho a solo como por participações em projetos como Os Tais Quais e o trabalho de Rodrigo Leão, empresta colorido ao trabalho de Rita Joana.

A base musical do disco foi tocada e pensada em conjunto com dois profissionais de excelência: António Quintino, que toca atualmente com os Dead Combo, e Diogo Duque cuja criatividade nos sopros é sobejamente conhecida e pode ser escutada nos seus trabalhos originais.

Este trabalho foi integralmente gravado nos estúdios Ponto Zurca com a supervisão de Sérgio Milhano e conta com o apoio da embaixada do México e da Casa da América Latina.

Esta é a primeira experiência a solo de Rita Joana mentora do projeto Nó Cego, que se traduziu em dois EPs. A artista de 38 anos não se fica pela música, está neste momento a terminar uma banda desenhada sobre deficientes de guerra, é ativista pelo reconhecimento do estatuto de cuidador, e já teve experiências no meio teatral como argumentista e atriz.

Saiba mais sobre El Cine neste vídeo: