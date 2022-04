Rita Dias continua com os pés na terra

Rita Dias não é só cantora. É uma artista multifacetada que abraça a missão de servir cada pessoa e cada lugar através de artes como a escrita, a composição, o teatro e a rádio.

Lançou o seu primeiro disco, “Com os pés na terra”, em 2013, um EP de músicas infantis chamado “Gosto de ti assim” e o hino da RTP Memória em 2016, participou no Festival da Canção em 2018 com “Com Gosto Amigo” e lançou o livro de poesia “O Encontro do Tempo Ternário” em 2019. Uma caixinha de surpresas em forma de mulher, que acredita que a arte transforma e atravessa os corações como só o amor consegue. Por outras palavras, faz da arte o seu ato político e até revolucionário.



Fruto deste amor e liberdade artística, chega-nos o seu novo trabalho musical, o tão aguardado “Morremos tanto para crescer”. Este disco também não é só um disco – é uma mensagem, um posicionamento – é um movimento, um trabalho introspetivo em que, ao crescer como artista e como mulher, Rita Dias percebeu que as grandes transformações interiores provocam grandes mortes que nos levam a nascer outra vez, mais fortes, mais seguros, mais livres. No fundo, esta criadora exímia traz-nos as dores de crescimento, esse chão comum que nos aproxima, em forma de arte.



Além dos temas que já conhecemos, “A Ti”, “Nunca” e “Vem à terra ver”, este trabalho traz outras onze canções diversas, com tons, temas e sonoridades diferentes, muito fiel à forma multifacetada como a artista olha para o mundo e interpreta o que a rodeia. E com as colaborações de Ana Moura, Noiserv, Pedro Miranda e Maria Gomes



O disco de Rita Dias abre com “O nosso grande, grande amor”, um conselho maternal e um paternal para a criança que um dia fomos e que ainda viverá em nós. Conta com a participação de Maria Gomes, de 12 anos, uma voz que nos puxa imediatamente para a nossa própria inocência. Seguimos para “Espirro”, um amor despojado e sincero, desamarrado como deve ser.

Seguindo pelos caminhos do amor, “E conta-me como foi” lembra-nos que, primeiro que tudo, fomos feitos para nós próprios. E ficámos sem voz é a canção do fim dos amantes, outra realidade universal, o coração partido que, depois da dor, nos fortalece. Em “Leva o rosário contigo” surpreendemo-nos com a simbiose deslumbrante entre a voz de Rita Dias e a de Ana Moura.

Depois de “A ti”, nunca damos a mão a Beatriz, que não nos prende nesse gesto – Beatriz deixa o seu amor livre. Chegamos a “Monsieur” com a esperança do início de algo que pode vir a ser feliz.

A oitava canção chama-se “Princípio, meio e fim” e apresenta-nos a viagem musical e poética que este trabalho propõe – e está no meio, que é onde a nossa medida deve estar. Já com os ensinamentos escutados, pousamos em “Ana e o passarinho”, que quer a ponta dos pés a tocar no abismo ao som de uma guitarra portuguesa e acompanhada pelo melódico português do Brasil de Pedro Miranda.

“Mother”, o único tema em inglês, é uma declaração de amor à Mãe Terra e uma jura de que, um dia, o nosso credo será um só, rodeado de paz e flores. Por fim, fechamos esta viagem pela vida ao som de “Ôlinda”, espreitados por alguém que nos vê lá de cima, numa promessa da vida que não termina.