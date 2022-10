Rishi Sunak é o próximo primeiro-ministro britânico

O antigo ministro das Finanças Rishi Sunak será o novo primeiro-ministro do Reino Unido graças ao apoio esmagador do grupo parlamentar do Partido Conservador, que fez desistir a única adversária.

A adversária de Sunak, Penny Mordaunt, anunciou a desistência minutos antes do encerramento do prazo para a confirmação das nomeações, que obrigavam à apresentação do apoio de pelo menos 100 dos 357 deputados do Partido Conservador.

De acordo com o presidente do Comité 1922, o conselho do grupo parlamentar que organiza as eleições internas, Graham Brady, apenas Rishi Sunak conseguiu apresentar uma candidatura válida.

“Rishi Sunak é, portanto, eleito como líder do Partido Conservador”, anunciou.

O outro potencial candidato, Boris Johnson, já tinha desistido da corrida no domingo à noite.

O novo líder do Partido Conservador será indigitado, pelo Rei Carlos III, chefe do Governo pois os tories mantêm uma maioria absoluta, mas ainda não é certo se tal acontecerá ainda hoje.

Numa declaração, Penny Mordaunt disse ter ficado “claro que os colegas sentem que é necessária certeza hoje” e que a preferência por Sunak foi uma decisão tomada “de boa fé e para o bem do país”.

“Como resultado, escolhemos agora o nosso próximo primeiro-ministro. Esta decisão é histórica e mostra, mais uma vez, a diversidade e o talento do nosso partido”, vincou.

Prometendo o “total apoio” a Sunak, Mordaunt instou o partido “unir-se e trabalhar em conjunto para o bem da nação”.

Sunak sucede a Liz Truss, que se demitiu na quinta-feira devido ao crescente descontentamento com o Governo, mas mantém-se em funções interinamente.

Truss foi, em 5 de setembro, declarada vencedora da eleição interna no partido Conservador para suceder a Boris Johnson, pelo que permaneceu apenas em funções durante seis semanas.

Sunak foi o finalista vencido na mesma eleição e Mordaunt a terceira mais votada.

O antigo ministro das Finanças confirmou no domingo a candidatura à liderança do Partido Conservador para substituir Liz Truss como chefe do Governo do Reino Unido.

No Twitter, Sunak disse que objetivo é ultrapassar a “profunda crise económica” que afeta o Reino Unido e unir o partido.

“A escolha que o nosso partido fizer agora decidirá se a próxima geração de britânicos terá mais oportunidades do que a última. É por isso que estou a concorrer para ser o vosso próximo primeiro-ministro e líder do Partido Conservador”, disse Sunak.

O antigo ministro salientou que tinha estado à frente das Finanças na altura mais “difícil” para o país, referindo-se à pandemia Covid-19, mas acrescentou que “os desafios” atuais “são ainda maiores”.

“Mas as oportunidades, se tomarmos a decisão certa, são fenomenais”, acrescentou.