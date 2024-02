RIR: o Programa Regressar não ajuda a voltar

A presidente do Reagir Incluir Reciclar (RIR), Márcia Henriques, confia na eleição de deputados à Assembleia da República e afirma que a maioria absoluta do PS “acabou por se revelar infrutífera”.

Márcia Henriques foi eleita em maio de 2022 líder do partido, num congresso extraordinário convocado após a demissão da anterior direção, liderada por Vitorino Silva, popularmente conhecido por Tino de Rans. No debate organizado pelo BOM DIA, a nova líder acha que o partido não é só Tino de Rans, mas que a sua imagem ficará sempre ligada ao RIR. A líder do partido reconheceu que o partido “não era levado a sério” quando era dirigido por Vitorino Silva. “O Tino é uma pessoa especial, uma pessoa inteligentíssima, mas que tem as suas parábolas sempre presentes e era incompreendido. Daí também a estratégia de mudarmos, eu era vice-presidente dele, e ficar eu como presidente”, sublinhou.

Márcia Henriques insistiu que a sua formação partidária se coloca ao centro, não tem conotação religiosa e se rege pelo “bom senso”.

Relativamente às comunidades, a líder do partido – que participou no debate do BOM DIA por impedimento do cabeça de lista pela Europa – quer que seja implementado o voto eletrónico.

Quanto à existência de um sistema de apoio ao regresso dos emigrantes a Portugal, Márcia Henriques crê que “o Programa Regressar não ajuda a voltar” e que tem conhecimento de emigrantes que voltaram a Portugal mas que “entretanto regressaram ao país onde estavam antes”.

