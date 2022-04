Rio de Janeiro tem a sua primeira cônsul portuguesa

O Consulado-Geral de Portugal no Rio de Janeiro anunciou esta terça-feira a tomada de posse de Gabriela Soares de Albergaria, a primeira mulher a tomar as rédeas desta estrutura consular.

Licenciada em Direito pela Universidade Católica Portuguesa, e pós-graduada em Estudos Europeus pela mesma Universidade, ingressou na carreira diplomática em 1990, tendo representado Portugal em postos tão diversos como New Bedford (EUA), Belgrado (na então República Federal da Jugoslávia), Brasília, Pretória (África do Sul), Harare (Zimbabué) e Bogotá (Colômbia). Nos serviços internos, foi diretora de serviços de recursos humanos, diretora de serviços da Ásia e Oceânia e ainda membro da direção do Instituto Camões.

Gabriela Soares de Albergaria será a primeira mulher a desempenhar as funções de cônsul-geral de Portugal no Rio de Janeiro.

#portugalpositivo