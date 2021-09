Rio d’Água: SYRO com Gisela João

Já se encontra disponível em todas as plataformas de streaming o novo single de SYRO, “Rio d’Água”, com participação especial de Gisela João.

Trata-se da nova colaboração da artista, que sucede ao lançamento das 5 remisturas de canções do seu último álbum de originais “AuRora”: “Tábuas do Palco I – Xinobi Remix”;“Vai” por DJ Ride; “Louca” nas versões de Stereossauro e do músico dos Snarky Puppy, Justin Stanton; e “Saia da Herança” pelo produtor Holly. Nesta participação em Rio d’Água, SYRO e Gisela João fundem os os universos, o que resulta numa performance única, intensa, emotiva e carregada de simbolismo.

Este lançamento acontece numa altura em que Gisela João se prepara para lançar vários projectos internacionais, ainda antes de subir aos palcos dos Coliseus de Lisboa e Porto para apresentar “AuRora”, respectivamente a 5 e 13 de Novembro. Um dos sérios candidatos a disco do ano, “AuRora” ao vivo nos Coliseus é dedicado aos que têm fome de concertos, de música, de Cultura – e de Gisela João.

SYRO é Diogo Lopes, autor do sucesso ‘Perto de Mim’ (cerca de 10 milhões de views no YouTube), dos temas ‘Deixa Passar’ (+3M), ‘Acordar’ (+4M), e dos mais recentes singles ‘Casa’ e o acabado de estrear ‘Rio d’Água’ feat. Gisela João. O músico, produtor, compositor, songwriter e intérprete tem já agendados dois concertos de apresentação em nome próprio, no Porto e em Lisboa, nos dias 27 de novembro no Hard Club e 3 de dezembro no Capitólio.