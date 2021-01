Rinoceronte com mais de 20 mil anos encontrado na Sibéria

O corpo de um rinoceronte foi encontrado com os órgãos intactos junto às margens de um rio, na Sibéria. O degelo do pergelissolo permitiu que viesse até à superfície.

Um morador encontrou o corpo de um “coelodonta antiquitatis”, espécie conhecida como rinoceronte-lanudo, perto das margens do rio Tirekhtyakh, na zona leste da Sibéria, na Rússia. Acredita-se que viveu há mais 20 mil anos, no final da era geológica do Pleistoceno, conhecida como era do gelo.

Os cientistas estão impressionados com o estado de preservação do animal, uma vez que alguns dos órgãos ainda permanecem intactos. O corpo veio à superfície devido ao degelo do pergelissolo, um tipo de solo característico do Ártico, na qual a terra e as rochas estão constantemente congeladas.

Leia o artigo completo em Jornal de Notícias.