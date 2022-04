Rico Sequeira regressa a casa

O pintor luso-luxemburguês Rico Sequeira, esteve na inauguração da sua mais recente exposição no Centro Cultural Português, no Luxemburgo, que está patente de 21 de abril até 9 de setembro.

A exposição de Rico Sequeira tem a temática “Porquê grande quando se pode fazer pequeno?” e resulta de uma introspeção feita pelo autor após sair de um estado de “coma”, e decide rever o seu trabalho, sob um novo olhar.

A Embaixada de Portugal e o Camões – Centro Cultural Português no Luxemburgo, apoiam e divulgam a exposição do pintor consagrado Rico Sequeira, nascido em Vila Velha de Ródão, em 1954, que veio viver e estudar para Wiltz, no Luxemburgo, com 11 anos.

Boémio como poucos, Rico Sequeira passou pelos EUA, voltou a Portugal, viveu em Espanha, regressou ao Luxemburgo e, finalmente, retornou a Portugal onde tem o seu estúdio e continua a pintar.

Depois de três anos em Portugal regressa ao Luxemburgo onde se sente “em casa”. Mais de 100 pessoas estiveram na inauguração da exposição para rever o mestre português, entre amigos e apreciadores do seu trabalho.

A exposição de rico Sequeira está patente no Camões – Centro Cultural, no Luxemburgo, e é obrigatória para quem gosta de trabalhos cheios de detalhes minimalistas, “é como se estivéssemos a apreciar uma banda desenhada abstrata”, de um artista que se assume como um admirador de Goya.