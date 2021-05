Jornalista, escritor e poeta, São Pedro do Sul

A palavra saudade a palavra canção

a palavra mágoa a palavra alegria,

as festas de Agosto as festas na barriga,

a horta do caldo, a horta das letras.

0 poeta cultiva um campo rico em imaginação

por isso o poeta não pode ser leviano,

nem traidor, louco, mas apelar ao coração

sendo coeso, lúcido, sensível e humano.

Rico em imaginação, não passa fome de letras

vive na pátria dos versos e das rimas

seu território não têm qualquer fronteira

sua identidade é pura diz o próprio povo.

O poeta nunca poderá estar preso

a filosofias ou a nenhum preconceito

com mente aberta pode ficar ileso

embora não aprove todas as ideias.

Rico em imaginação com arte cria arte

chamado a tribunal defende-se com versos

advoga a escrita com imaginação e verdade,

e rejeita todos os pensamentos perversos!

José Valgode