Ricky&Sam: Pop/rock português na Suíça

Os portugueses Ricky&Sam são uma banda de pop/rock na Suíça. Na génese deste grupo estão dois irmãos, Ricardo e Samuel. Naturais de Abragão, no concelho de Penafiel, são ambos apaixonados por música.

Em 2010 Ricardo partiu para a Suíça em busca de trabalho. Samuel fez o mesmo quatro ano mais tarde. Se em Portugal já tinham tido uma banda de garagem, na Suíça o bichinho da música não morreu. Em 2018 começaram a procurar membros para formar uma banda na Suíça.

Encontraram outros portugueses emigrados na Suíça para acompanharem nos instrumentos as vozes dos dois irmãos. Abel Félix é o teclista, Diogo Costa o guitarrista, Laura a baterista e há ainda um elemento que não se encontra na Suíça, mas sim em França, o guitarrista Miguel Tomé. Com a curiosidade de todos serem de Penafiel.

No ano passado os Ricky&Sam lançaram o seu primeiro single, o tema “I Want You Baby”, servido com um videoclipe gravado em Montreaux. Em entrevista ao jornal A Verdade a banda revelou os passos seguintes, estão a trabalhar num disco e já têm concertos marcados, o primeiro a 1 de junho em Yverdon. Entre as ambições do grupo, para além do sucesso musical, está atuarem na sua terra natal, Penafiel.