Rick & Sam não querem que ela vá embora

Uma história que reflete uma das vertentes da temática do amor e as particularidades que cada história e cada caso nos apresenta. “Não vás embora” revela-se como um tema peculiar, uma narrativa de uma mulher dividida entre duas paixões.

Será que através das recordações alcançará um final feliz?… Deixamos esse desenlace para ser descoberto ao escutar esta nova canção ou visualizando abaixo o teledisco que ilustra este tema de Rick & Sam.

“Não vás embora” está incluído no álbum “Querubim” em que são claras as influências pop rock dos dois irmãos. Autores e compositores de todos os temas Rick, deu os primeiros passos no programa “Nasci Pra Cantar” – TVI, apresentado na altura por Herman José (2009) e Sam tinha já experimentado várias participações em bandas de garagem.

Dado o primeiro passo, concretizaram um desejo, a gravação do álbum “Querubim” no ano de 2020, do qual foi extraído este single “Não vás embora”, revelador do talento de dois jovens determinados, dedicados e persistentes que em boa altura vêm enriquecer a música portuguesa.