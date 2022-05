Ricardo Santos leva curta a Cannes

O filme “61-63”, do realizador português Ricardo G. Santos, será mostrado em maio no “Short Film Corner”, no âmbito do Festival de Cinema de Cannes.

“61-63” é descrito pela produtora Cidades Irrequietas Filmes como “uma viagem a partir da recolha de fotografias, cartas e memórias”, do acervo familiar do realizador, e que remetem para a guerra colonial em África.

Produzido em conjunto com a Escola Superior de Teatro e Cinema, o filme foi escrito, realizado e montado por Ricardo G. Santos, que assina também a sonoplastia.

O filme é “um tributo ao meu pai e, talvez, uma necessidade de refletir, crítica e criativamente, sobre um assunto da nossa história recente, enquanto país colonizador, que na generalidade tende a ser esquecido, com narrativas que pouco coincidem com os factos reais”, explicou o realizador em nota de imprensa.

“61-63” será exibido no dia 25 de maio no “Short Film Corner”, uma iniciativa organizada pela Associação Francesa do Festival Internacional de Cinema, paralela ao festival de Cannes.

Não sendo uma secção competitiva de Cannes, o programa “Short Film Corner” é visto como um espaço de divulgação de novas produções de cinema e ponto de encontro entre profissionais do cinema e audiovisual.

