Ricardo Santos acaba no 41º lugar

O golfista Ricardo Santos foi este domingo o melhor representante português no Cazoo Classic, ao terminar no 41.º lugar a prova inglesa do mais importante circuito europeu, que foi vencida pelo escocês Richie Ramsay.

Ricardo Santos entregou um cartão com 69 pancadas, três abaixo do par do campo, fruto de um ‘eagle’ (duas pancadas abaixo do par do buraco) e quatro ‘birdies’ (uma abaixo), apesar de também ter efetuado três ‘bogeys’ (uma acima), terminando com um total de 285 (três abaixo do par).

Se Ricardo Santos protagonizou a sua melhor volta nos quatro dias de competição, Pedro Figueiredo efetuou o pior registo, com 74 pancadas, duas acima do par do campo, consequência de quatro ‘bogeys’ e apenas dois ‘birdies’, acabando na 61.ª posição, com um agregado de 290 golpes.

Richie Ramsay, de 39, anos, foi o vencedor do torneio realizado no Hillside Golf Club, em Southport, com um total de 274 pancadas, menos 14 relativamente ao par do campo inglês, depois de este domingo ter completado o percurso com 69.

#portugalpositivo