Ricardinho não joga mais esta época

O internacional português Ricardinho anunciou esta segunda-feira que está a contas com uma lesão que o vai impedir de jogar até ao fim da época.

“Sofri uma lesão ao serviço da seleção nos jogos com a Polónia. Senti uma dor muito forte e tive que fazer um tratamento para jogar. Voltei ao clube, treinei, senti uma dor grande novamente, fiz exames e recebi a má notícia de que fiz uma rotura no tendão longo”, confirmou num vídeo publicado no Instagram.

No mesmo vídeo, o capitão da equipa das quinas revelou que vai ser operado e que a recuperação irá ser feita ao longo dos próximos meses.