Ricardinho está de volta

O antigo internacional português Ricardinho, seis vezes eleito o melhor jogador do mundo de futsal, vai jogar nos letões do Riga, anunciou na terça-feira o jogador, através da plataforma Twitch.

Depois de ter representado o Benfica várias épocas em Portugal, clube com o qual conquistou em 2010 a UEFA Futsal Cup, agora denominada UEFA Futsal Champions League, Ricardinho conta com passagens pelos japoneses do Nagoya Oceans, pelos russos do CSKA Moscovo, pelos espanhóis do Inter Movistar, pelos franceses do ACCS e pelos indonésios do Pendekar United, clube que representou na última época e meia.

Desta feita, o jogador luso, de 37 anos, vai voltar à Europa e terá a oportunidade de disputar a UEFA Futsal Champions League, já que o Riga é o atual campeão da Letóna e tem assegurada a sua presença na próxima edição da prova.

Em junho de 2022, Ricardinho, eleito melhor jogador de futsal do mundo em 2010, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, tinha revelado o acordo com o indonésios por três meses, para terminar a temporada, vínculo que se prlongou mais uma temporada.

Natural de Gondomar, Ricardinho conquistou mais de 30 troféus coletivos, incluindo três edições da então denominada UEFA Futsal Cup – uma nas ‘águias’ e duas nos madrilenos – e multiplicou distinções individuais, como as de melhor jogador em Europeus (2007 e 2018) e Mundiais (2021).

Ricardinho conta ainda uma passagem pelo Miramar, além de 187 internacionalizações e 141 golos marcados ao serviço da seleção portuguesa de futsal, da qual se retirou em 09 de novembro de 2021, após conquistar um Europeu, em 2018, e um Mundial, em 2021.