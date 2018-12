Ricardinho é o melhor do mundo pela sexta vez consecutiva

Pela sétima vez na carreira e sexta vez consecutiva, Ricardinho voltou a ser eleito o melhor jogador do planeta.

Ricardo Braga, que este ano venceu o Europeu, por Portugal, e a liga espanhola e a Liga dos Campeões pelo Inter Movistar, voltou a ganhar a distinção atribuída pela revista FutsalPlanet, com 677 votos, contra 311 do brasileiro Gadeia.

Mas as distinções portuguesas em 2018 não se ficaram apenas por Ricardinho. Ana Catarina Pereira foi eleita a melhor guarda-redes do mundo no futsal feminino, Jorge Braz levou para casa a distinção de melhor selecionador e Portugal foi eleito a melhor seleção masculina.