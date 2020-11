Ribatejo promove-se no Dubai

A Associação Empresarial da Região de Santarém (NERSANT) quer atrair mais investimento externo para o Ribatejo, pelo que tem dinamizado ações de promoção da região além-fronteiras.

No dia 10 de novembro, a associação realizou uma conferência digital sobre as oportunidades de negócios do Ribatejo direcionada ao mercado do Dubai, onde participaram cerca de 100 investidores dos Emirados Árabes Unidos.

A conferência, que veio substituir uma ação promocional presencial cancelada devido à evolução da crise pandémica, teve como objetivo a promoção do potencial de Portugal e da região do Ribatejo junto de um leque alargado de investidores dos Emirados Árabes Unidos, bem como a criação de oportunidades de negócio internacionais para as empresas portuguesas e a obtenção de investimento externo para Portugal.

Após a sessão de boas-vindas realizada pelo Embaixador de Portugal no Dubai, Joaquim Moreira de Lemos, os trabalhos de promoção do Ribatejo iniciaram com a intervenção de José Coimeiro, da Direção da NERSANT.

O diretor da associação apresentou detalhadamente a região, focando-se nas boas acessibilidades e localização privilegiada (e central) do Ribatejo, que fica a uma hora de Lisboa e duas do Porto. O território, continuou, dispõe ainda de infraestruturas de apoio à envolvente empresarial, tais como os parques de negócios da região, diversos centros de incubação e aceleração de empresas, laboratórios, centros tecnológicos e polos de investigação.

O empresário caracterizou ainda a economia ribatejana, definindo-a e apresentando-a aos investidores participantes como bastante heterogénea e com oportunidades em diversos setores. Enumerados e em destaque surgiram os setores agroalimentar, dos curtumes, da madeira e do papel, da pedra natural, da metalomecânica e metalurgia e ainda do turismo, e cujas exportações aumentaram, entre 2011 e 2018, 36,5%, um valor superior à média nacional. Para finalizar a sua apresentação, e em jeito de convite, José Coimeiro deu a conhecer alguns incentivos fiscais ao investimento em Portugal, como a Startup Visa e o Golden Visa.

Para além da apresentação das potencialidades do Ribatejo, o evento teve como convidados de honra o Embaixador de Portugal em Abu Dhabi, Joaquim Moreira de Lemos, que abriu a sessão, e o Conselheiro Económico da Embaixada de Portugal em Abu Dhabi, Daniel Pontes. Foram ainda realizadas várias intervenções pelos seguintes oradores: Ahmed Elmetwally, em representação do Sheik Tahnoon Bin Saeed Bin Tahnoon Al Nahyan, Paul Epping, Presidente da empresa XponentialEQ, Rabih I. Khoury, sócio-gerente da Managing Partner MEVP, Saul Tarazona, fundador da Stringgroup, Sammy Musa, sócio-gerente da Gulf Reps Ltd, Ibrahim Ahli, Diretor de Investimento e Promoção do Dubai FDI, e Caetano Leitão, Presidente do Conselho Empresarial Português no Dubai. Para além das intervenções, realizaram-se diversos momentos de networking e debate entre os diversos investidores presentes e o painel de oradores.

Neste espaço de troca de ideias, foi notório o interesse gerado pelo evento em relação à região e a Portugal devido ao levantamento de algumas questões práticas não só sobre a criação de empresas em Portugal e apoios existentes, como sobre as potencialidades da região e a possibilidade de ser uma porta de entrada para a Europa e para os países de língua portuguesa.

De referir que o “RoadShow Dubai/Portugal – Ribatejo uma região de Oportunidades” foi um evento promovido pela NERSANT no âmbito do projeto Ribatejo Global, que visa contribuir para o aumento do reconhecimento da qualidade das empresas, produtos e serviços da região junto dos mercados externos. O mesmo é financiado pelo Compete 2020 no âmbito do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.