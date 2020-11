Ribatejo promove-se junto de investidores do Dubai

Vastas acessibilidades e localização central do Ribatejo, acesso a infraestruturas de apoio à envolvente empresarial, como os quatro parques de negócios da região e centros para a incubação de empresas, e uma economia diversificada e com exportações superiores à média nacional, foram os atrativos do Ribatejo apresentados na conferência digital “RoadShow Dubai/Portugal – Ribatejo uma região de Oportunidades”.

O evento de promoção do Ribatejo foi realizado pela NERSANT no dia 10 de novembro, para cerca de 100 investidores internacionais.

